V gostinstvu in turizmu pričakujejo stalnega vladnega sogovornika

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 5. junija - Delo nove vlade pod vodstvom Roberta Goloba bodo skrbno spremljali tudi deležniki v gostinstvu in turizmu. Na delodajalski in na sindikalni strani glede na izzive in veliko pomanjkanje kadra - vrzel naj bi bila do 20-odstotna -, pričakujejo stalnega sogovornika. Delojemalci ob tem pozivajo še na pomoč pri "reformi nepravičnega plačnega sistema".