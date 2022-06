Po sezonskih delavcih najbolj povprašujejo gostinci

Ljubljana, 12. junija - Delodajalci že aktivno iščejo sezonske delavce. Po podatkih portala MojeDelo.com se jih največ išče v gostinstvu, in sicer je bilo od 1. maja do danes objavljenih 368 oglasov za kuharje in natakarje, med njimi 16 oglasov za šefa kuhinje. Na portalu je trenutno 5069 oglasov za delo, s čimer je ponudba rekordno prehitela povpraševanje, ugotavljajo.