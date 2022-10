Športniki invalidi praznujejo 60 let delovanja krovne zveze

Ljubljana, 18. oktobra - Zveza za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite je krovna slovenska organizacija za šport invalidov. Letos praznuje 60 let delovanja, na slavnostnem dogodku na Brdu pri Kranju pa so danes obudili nekatere pomembne zgodovinske trenutke in se zahvalili številnim, ki že dolga desetletja skrbijo za razvoj športa invalidov.