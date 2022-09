SŽ končale prvo fazo prenove voznega parka

Ljubljana, 30. septembra - Slovenske železnice so danes prevzele še zadnjega od 52 novih Stadlerjevih vlakov, s čimer so zaključile prvo fazo prenove voznega parka. Generalni direktor Dušan Mes je ob tem izpostavil nove nakupe, s katerimi bo na železnicah do konca leta 2024 72 novih potniških garnitur. "Trajnostna mobilnost je povezana s kakovostjo," je poudaril.