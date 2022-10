Vlada na sestanku s sodniki in tožilci napovedala ureditev funkcionarskih plač

Ljubljana, 18. oktobra - Vladna stran je predstavnikom sodnikov in tožilcev na današnjem sestanku predstavila časovnico, po kateri bi pripravili ukrepe za ureditev vseh funkcionarskih plač, in sicer do 30. junija prihodnje leto. V sodniških vrstah so z današnjim začetkom pogovorov o odpravi plačnih nesorazmerij zadovoljni in "relativno optimistični".