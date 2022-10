Stavkovni odbor Fidesa bo odločal o prekinitvi stavke

Ljubljana, 18. oktobra - Glavni stavkovni odbor sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides bo danes obravnaval sporazum o prekinitvi stavke, ki so ga na ponedeljkovih pogajanjih parafirali predstavniki vladne in sindikalne pogajalske skupine. Tako je tudi pričakovati končno odločitev glede preklica stavke. Podpis sporazuma je sicer že napovedan za sredo.