Vlada in Fides parafirala sporazum o prekinitvi stavke, končna odločitev znana v torek

Ljubljana, 17. oktobra - Predstavniki vlade in sindikata Fides so danes parafirali sporazum o prekinitvi stavke zdravnikov, ki je bila napovedana za sredo. Končna odločitev glede stavke bo sicer znana v torek, saj morajo sporazum obravnavati še organi sindikata in vlade. Podpis sporazuma, podrobnosti katerega danes niso želeli razkrivati, je predviden v sredo.