Arčon s predstavniki slovenske manjšine v Trstu o prednostnih področjih sodelovanja

Trst, 14. oktobra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes v Trstu sestal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji, da bi predstavil konkretne cilje in načrte, ki jih v korist tamkajšnje slovenske skupnosti želijo izpolniti v prihodnjih mesecih. Sestal se je tudi s predstavniki medijev slovenske manjšine v Italiji.

Minister je po koncu delovnega srečanja s predstavniki slovenske manjšine povedal, da je bil nabor vsebin na pogovorih zelo pester. Kot je dejal, je bil namen srečanja obravnavati čim več različnih tem, da bi v nadaljevanju znali opredeliti prioritete.

Poudaril je tudi, da so določili in opredelili področja, na katerih lahko urad za Slovence v zamejstvu in po svetu kot tudi slovenska vlada pomagata slovenski skupnosti s povezovanjem ključnih zamejskih struktur s pristojnimi resorji v Sloveniji.

Današnjega srečanja, ki je potekalo na sedežu generalnega konzulata v Trstu, so se udeležili predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila, Julijan Čavdek iz Sveta slovenskih organizacij, Rudi Pavšič v imenu senatorke Tatjane Rojc, predsednik Kmečke zveze Franc Fabec, direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Andrej Šik, predsednik Paritetnega odbora Marko Jarc in deželni svetnik Marko Pisani.

Govorili so tudi o izzivih na področju izobraževanja in slovenskega jezika, pa tudi o gospodarstvu, ki je pomembna podstat vsem ostalim vidikom družbenega življenja, ki prispevajo k ohranjanju slovenstva. Dotaknili so se tudi prizadevanj v smeri zagotovitve zajamčenega zastopstva, so sporočili iz urada.

V okviru tokratnega obiska v Trstu je minister pozornost namenil tudi medijem. Obiskal je sedež Primorskega dnevnika, kjer je z vodstvom in sodelavci spregovoril o delovanju dnevnika, ogledal pa si je tudi nove prostore, ki naj bi jih slovesno odprli predvidoma prihodnje leto.

Arčon je obiskal tudi deželni sedež italijanske radiotelevizije RAI za Furlanijo-Julijsko krajino (FJK), kjer se je sestal z direktorjem regionalnega sedeža RAI Guidom Corso. Na sestanku, ki sta se ga udeležila tudi odgovorna urednica slovenskega programskega oddelka Martina Repinc in glavni urednik slovenskih informativnih sporedov Marko Tavčar, so med drugim govorili o financiranju in konvenciji med družbo RAI in italijansko vlado, ki omogoča tudi oddajanje slovenskih programov na deželnem sedežu RAI za FJK.