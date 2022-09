V Italiji odpravili oddajanje Radia Trst A na srednjem valu

Trst, 13. septembra - Italijanska državna radiotelevizija RAI je v nedeljo ugasnila oddajnike za oddajanje programov Radia Trst A za Slovence v Italiji ter oddaje L'Ora della Venezia Giulia za Italijane v Sloveniji in na Hrvaškem na srednjem valu, danes poroča Primorski dnevnik. Senatorka Tatjana Rojc in poslanka Debora Serracchiani sta do ravnanja RAI kritični.