ZN: Polovica sveta ni pripravljena na naravne nesreče

Ženeva, 13. oktobra - Čeprav je ekstremnih vremenskih in podnebnih nesreč vse več, polovica držav na svetu nima naprednih sistemov zgodnjega opozarjanja nanje, so danes opozorili Združeni narodi. Agenciji ZN za vreme in za zmanjševanje tveganja nesreč sta ugotovili, da je v državah s slabimi sistemi opozarjanja smrtnost zaradi nesreč kar osemkrat večja kot drugod.