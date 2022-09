Raziskava: Vzhodno Sredozemlje in Bližnji vzhod se segrevata dvakrat hitreje od svetovnega povprečja

Nikozija, 18. septembra - Podnebne spremembe bi lahko imele uničujoče posledice za milijone ljudi v vzhodnem Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu, kjer temperature naraščajo dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Na tem območju bi se lahko temperature do konca stoletja dvignile tudi za pet stopinj Celzija, kaže poročilo Ciprskega inštituta in Inštituta Maxa Plancka.