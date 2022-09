ZN pričakujejo večje onesnaženje zraka zaradi vročinskih valov in požarov

Ženeva, 7. septembra - Vse pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi in požari, ki jih poganjajo podnebne spremembe, bodo močno poslabšali kakovost zraka ter škodovali zdravju ljudi in ekosistemov, opozarjajo Združeni narodi, ki se sklicujejo na novo poročilo Svetovne meteorološke organizacije (WMO), poroča francoska tiskovna agencija AFP.