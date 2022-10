V Iranu zaradi protestov obtožili več kot sto ljudi

Teheran, 12. oktobra - Iranske oblasti so danes sporočile, da so vložile obtožnice proti več kot sto ljudem zaradi protestov, ki so državo zajeli po smrti Mahse Amini. Iranski notranji minister Ahmad Vahidi sicer verjame, da protesti v Iranu ne bodo sprožili revolucije. Vrhovni vodja ajatola Ali Hamanej pa je zanje znova obtožil sovražnike iz tujine.