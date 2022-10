Ob svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni za razmislek o spremljajočih oblikah krutega ravnanja

New York, 10. oktobra - Danes obeležujemo svetovni dan boja proti smrtni kazni. Pri mednarodni nevladni organizaciji Svetovna koalicija proti smrtni kazni ob tem dnevu opozarjajo, da pot do smrtne kazni pogosto spremlja mučenje ali drugo kruto in ponižujoče ravnanje ali kaznovanje. Tokrat svet ta dan obeležuje že 20. po vrsti.