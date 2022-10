V Iranu se protesti nadaljujejo, hekerski napad na televiziji

Teheran, 9. oktobra - V Iranu se nadaljujejo protesti proti režimu, ki so izbruhnili po smrti 22-letne Mahse Amini. Varnostne sile so v mestih Sanandaj in Sakez streljale na protestnike, pri čemer sta umrla dva človeka. Hekerji so v podporo protestnikom napadli iransko televizijo, tamkajšnje politično vodstvo pa se je zaradi dogajanja sešlo na kriznem sestanku.