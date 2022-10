V Iranu obtožbe na račun oblasti za smrt najstnice

Teheran, 6. oktobra - V Iranu razburja primer smrti 16-letne Nike Šaharami, ki je izginila 20. septembra, potem ko se je v Teheranu pridružila protestom proti hidžabu, prejšnji teden pa so njeno truplo našli v stavbi v središču mesta. Družina meni, da so za njeno smrt odgovorne oblasti, te pa zanikajo vpletenost v umor in povezavo njene smrti s trenutnimi protesti.