WHO: Pakistan po poplavah na robu zdravstvene katastrofe

Ženeva, 4. oktobra - Pakistan je po zgodovinskih poplavah, ki so državo prizadele poleti in terjale več kot 2000 smrtnih žrtev, na robu zdravstvene katastrofe, je danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V državi je namreč zaradi širjenja bolezni, ki se prenašajo z vodo, zbolelo že več milijonov ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.