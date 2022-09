Pakistanu ob opozorilih ZN glede humanitarnih razmer grozijo nove poplave

Islamabad/Ženeva, 6. septembra - Več mest v južni pakistanski provinci Sindh, ki so jo prizadele najhujše poplave v več desetletjih, zdaj ogroža še možnost poplav v okolici največjega jezera v državi, od koder so oblasti doslej evakuirale približno 100.000 ljudi. Združeni narodi so medtem danes opozorili, da se bodo humanitarne razmere v Pakistanu zaostrile.