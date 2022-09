ZDA bodo v pomoč poplavljenemu Pakistanu poslale vojsko

Washington, 2. septembra - ZDA pripravljajo misijo vojaške pomoči Pakistanu, ki so ga v zadnjem obdobju hudo prizadele poplave, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo osrednje poveljstvo ameriških oboroženih sil. ZDA so sicer glavni dobavitelj orožja za pakistansko vojsko, vendar so odnosi med državama pogosto napeti.