Milijoni Pakistancev na begu pred novimi poplavami

Karači, 2. septembra - Na jugu Pakistana, ki so ga prizadele najhujše poplave v več desetletjih, si reševalci pred napovedanim prihodom še več vode s severa države prizadevajo na varno spraviti na milijone ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Vojaški helikopterji in čolni rešujejo ljudi predvsem v južni provinci Sindh, ki so jo poplave doslej najbolj prizadele.