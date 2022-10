S tradicionalnimi dobrodošlicami univerz in študentskih organizacij začeli novo študijsko leto

Ljubljana, 3. oktobra - Na višješolskih in visokošolskih zavodih se je začelo novo študijsko leto, tokrat v živo s tradicionalnimi dobrodošlicami univerz in študentskih organizacij. Na ljubljanski univerzi so novince spet pričakali s tradicionalnim Pozdravom brucem. V vseh ustanovah pa upajo, da se jim v letošnjem letu ne bo treba ukvarjati z epidemiološkimi ukrepi.