Na mariborski univerzi v novo študijsko leto vstopili sproščeno in brez večjih zapletov

Maribor, 3. oktobra - Na Univerzi v Mariboru, ki jo obiskuje okoli 14.000 študentov, so v novo študijsko leto vstopili sproščeno in brez večjih zapletov. Predvsem jih veseli, da po dveh letih niso več potrebni posebni covidni ukrepi, kar pripomore k boljšemu vzdušju in lažjemu študijskemu procesu, pravi v. d. prorektorja za študentska vprašanja univerze Nina Kotnik.