Okoljski inšpektorat potrdil onesnaženje Rižane med gradnjo drugega tira

Dekani, 3. oktobra - Inšpektorat za okolje in prostor je v zvezi z aprilskim onesnaženjem Rižane, do katerega je prišlo med vrtanjem dekanskega predora drugega tira, ugotovil nepravilnost glede odvajanja odpadne vode. Družbi 2TDK je bila zato izdana ureditvena odločba za odpravo nepravilnosti, so sporočili iz društva Alpe Adria Green (AAG).