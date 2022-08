Za okoljske inšpektorje vdor mulja v Rižano ni prva prioriteta

Koper, 30. avgusta - Na Inšpektoratu RS za okolje in prostor so odgovorili na obtožbe organizacije Alpe Adria Green, da niso ukrepali po prijavi onesnaženja reke Rižane. Poudarili so, da prednostno obravnavajo kršitve, ki ogrožajo življenja. Vdoru mulja v Rižano so dodelili drugo prioriteto. Takšne dogodke bi bilo sicer treba prijaviti na številko 112, opozarjajo.