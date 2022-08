Alpe Adria Green z ovadbami zoper domnevne onesnaževalce Rižane

Koper, 29. avgusta - Člani okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green so pred dnevi odkrili izlivanje kalne vode v Rižano. Prepričani so, da je vir onesnaženja material z gradbišča drugega tira, odložen v kamnolomu Griža. Danes so sporočili, da so vložili kazenske ovadbe zoper podjetje Voc Ekologija, ki upravlja kamnolom, in pristojne na ministrstvu za okolje.