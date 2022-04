Med vrtanjem dekanskega predora drugega tira prišlo do onesnaženja vode

Dekani, 17. aprila - Med vrtanjem dekanskega predora drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom so delavci v petek naleteli na vodno žilo. Vodo, pomešano s snovjo za hlajenje svedrov, cementom in laporjem, so preusmerili v sistem vodnih kanalov in mlinščic, ki so neposredno povezani z reko Rižano, so sporočili iz društva Alpe Adria Green (AAG).