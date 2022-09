Ministrstvo za zdravje se bo s Fidesom pogajalo ločeno

Ljubljana, 29. septembra - Vlada bo do ponedeljka do 15. ure sindikatom v zdravstvu in socialnem varstvu poslala protipredlog glede zvišanja plačnih razredov za vse skupine. Pogajanja pa bodo nadaljevali v sredo. Hkrati bo vlada v najkrajšem možnem času pripravila tudi odgovor na stavkovne zahteve zdravniškega sindikata Fides, s katerimi se bodo pogajali ločeno.