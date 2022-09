Vučić: Srbija ne bo priznala priključitve ukrajinskih regij Rusiji

Beograd, 28. septembra - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes sporočil, da Srbija ne more in ne bo priznala priključitve štirih regij na vzhodu Ukrajine Rusiji. "Mi ščitimo svojo ozemeljsko celovitost in v našem interesu je, da ščitimo ozemeljsko celovitost mednarodno priznanih držav, to je za nas ključno," je poudaril po poročanju tujih tiskovnih agencij.