Papež namerava v začetku novembra obiskati Bahrajn

Vatikan, 28. septembra - Papež Frančišek namerava v začetku novembra obiskati Bahrajn, kjer naj bi se v prestolnici Manama udeležil foruma za dialog in obiskal mesto Avali v osrednjem delu te otoške države v Perzijskem zalivu, so danes sporočili v Vatikanu. Frančišek bo prvi papež, ki bo obiskal to kraljevino, kjer je državna vera islam.