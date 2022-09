Papež pozval k spremembi sistema proizvodnje energije in ekološkemu prehodu

Vatikan, 24. septembra - Papež Frančišek je danes obiskal romarsko središče v Assisiju, kjer je podpisal pakt z mladimi gospodarstveniki, ki so sodelovali na dogodku "Frančiškovo gospodarstvo". Ti so se pred papežem zavezali, da bodo "spodbujali gospodarstvo miru", papež pa je med drugim pozval k spremembi sistema proizvodnje energije in ekološkemu prehodu.