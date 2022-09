Papež ob koncu medverskega vrha v Kazahstanu voditelje pozval, naj se postavijo proti vojni

Nursultan, 15. septembra - Papež Frančišek je ob koncu dvodnevnega medverskega vrha v Kazahstanu danes skupaj z mednarodnimi verskimi voditelji pozval svetovne politike in voditelje, naj se odločneje postavijo proti vojni. Pri tem so zbrani poudarili, da bi morali pri tem bolj vključevati cerkve, humanitarne organizacije in tudi ženske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.