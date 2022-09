Papež Frančišek obsodil grozodejstva v Ukrajini

Vatikan, 21. septembra - Papež Frančišek je danes na splošni avdienci v Vatikanu obsodil grozodejstva v od vojne razdejani Ukrajini in vernike pozval, naj bodo blizu temu plemenitemu in trpečemu ljudstvu. O dogajanju ga je obvestil poljski kardinal Konrad Krajewski, ki ga je papež pred tem poslal v Ukrajino na njegovo četrto humanitarno in pastoralno misijo v državi.