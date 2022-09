Na okrogli mizi za dostopnost dolgotrajne oskrbe

Ljubljana, 28. septembra - Sodelujoči na današnji okrogli mizi o dolgotrajni oskrbi, ki je potekala v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje, so poudarili nujnost dolgotrajne oskrbe, ki bo dostopna. Če bo referendum o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi izveden in bodo spremembe zavrnjene, pa bo to pomenilo veliko škodo za uporabnike, je bilo med drugim slišati.