Vlada bo nadaljevala pogovore s predstavniki mladih in starejših

Ljubljana, 11. avgusta - Predsednik vlade Robert Golob se je danes srečal s predstavniki organizacij, ki zastopajo interese mladih in starejših v Sloveniji. Na sestanku, ki po njegovih besedah "nikakor ni bil zadnji", so se dogovorili tudi o oblikovanju delovnih skupin, ki bodo med drugim reševale vprašanja štipendij, usklajevanje pokojnin in duševnega zdravja mladih.