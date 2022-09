Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje od digitalnosti do zakonodaje

Ljubljana, 27. septembra - Starejši se bodo lahko v prihodnjih dneh znova na enem mestu seznanili z vsebinami, ki so osredotočene nanje in na medgeneracijsko sodelovanje. V Cankarjevem domu v Ljubljani bo namreč od danes do četrtka potekal tradicionalni Festival za tretje življenjsko obdobje. Na okroglih mizah se bodo dotaknili aktualnih tem od digitalnosti do zakonodaje.