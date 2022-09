Pahor newyorškemu patru Krizologu izročil državno odlikovanje

New York, 26. septembra - Predsednik Borut Pahor je ob robu udeležbe na zasedanju 77. Generalne skupščine ZN v New Yorku tamkajšnjemu župniku slovenske cerkve sv. Cirila, frančiškanskemu patru Martinu Cimermanu Krizologu, izročil državno odlikovanje za zasluge pri ohranjanju slovenstva in povezovanje Slovencev v ZDA.