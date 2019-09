Šarec za zaščito slovenske cerkve sv. Cirila v New Yorku

New York, 28. septembra - Premier Marjan Šarec se je te dni ob robu sodelovanja na splošni razpravi svetovnih voditeljev 74. zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku oglasil tudi v praktično edini slovenski ustanovi v tem velemestu, cerkvi sv. Cirila v East Villagu na Manhattnu. Ob tem je poudaril njen pomen za Slovence in se zavzel za njeno zaščito.