Komorni zbor Megaron v okviru ameriške turneje nastopil v New Yorku

New York, 30. septembra - Slovenski komorni pevski zbor, ki je bil leta 2003 ustanovljen na pobudo skladatelja in dirigenta Damijana Močnika in v katerem pojejo alumni Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani, je v okviru zadnje ameriške turneje, ki se je začela 19. septembra v Chicagu, v nedeljo nastopil v slovenski cerkvi sv. Cirila v New Yorku.