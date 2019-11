Praznovanje Martinovega v New Yorku popestrili Vasovalci

New York, 11. novembra - Martinovo so v nedeljo praznovali tudi Slovenci v New Yorku v cerkvi sv. Cirila na Manhattnu, ki jo vodi frančiškanski pater Martin Krizolog. Za praznik spreminjanja mošta v vino in Martinov god je po več kot 20 letih v New Yorku zapela vokalna skupina Vasovalci.