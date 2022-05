Prvi primeri opičjih koz v Avstraliji, na Švedskem in v več drugih državah

Sydney/Stockholm/Pariz/Berlin/Rim/Bruselj, 20. maja - Avstralske zdravstvene oblasti so danes potrdile prvi primer okužbe z virusom opičjih koz, preiskujejo pa še en primer verjetne okužbe. Oba moška sta se nedavno vrnila s potovanj v Evropi. V četrtek se je vse daljšemu seznamu držav s potrjeno okužbo pridružila še Švedska. O prvih primerih opičjih koz so danes poročali tudi iz Francije in Nemčije.