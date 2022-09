Na vzhodu in jugu Ukrajine se nadaljuje glasovanje o priključitvi Rusiji

Kijev/Doneck, 24. septembra - Na ozemljih na vzhodu in jugu Ukrajine, ki so v celoti ali delno pod nadzorom ruskih sil, se danes nadaljuje glasovanje o priključitvi Rusiji. Referendume v štirih ukrajinskih regijah, ki so se začeli v petek in se z osebnim glasovanjem zaključujejo v torek, so Kijev in zahodni zavezniki obsodili kot nezakonito prilaščanje ozemlja.