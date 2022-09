Države skupine G7 obsodile referendume v Ukrajini

Berlin, 23. septembra - Voditelji sedmih najrazvitejših držav skupine G7 so obsodili referendume o priključitvi Rusiji, ki so se danes začeli na ozemljih na vzhodu in jugu Ukrajine, ki so v celoti ali delno pod nadzorom ruskih sil. Obžalujejo tudi delno mobilizacijo, ki so jo razglasili v Rusiji.