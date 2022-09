V Kijevu organizatorjem referendumov o priključitvi k Rusiji grozijo s sodnim pregonom

Kijev, 23. septembra - Iz Kijeva se vrstijo obsodbe referendumov o priključitvi štirih regij na vzhodu in jugu Ukrajine k Rusiji, ki so se začeli danes in naj bi trajali do torka. Ministrstvo, zadolženo za reintegracijo zasedenih ukrajinskih ozemelj, je sporočilo, da bodo vsem organizatorjem teh glasovanj sodili za njihova ravnanja.