Večer o referendumih o priključitvi k Rusiji (24. 9.)

Maribor, 23. septembra - Boris Jaušovec v komentarju Referendum-dum piše o referendumih o priključitvi štirih regij na vzhodu in jugu Ukrajine k Rusiji. Avtor meni, da so ti po mednarodnem pravu nelegitimni. Poudarja, da je ruski predsednik Vladimir Putin z referendumi in ukazom za mobilizacijo 300 tisoč ruskih rezervistov priznal, da mu vojna ne gre po načrtih