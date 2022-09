Klinični inštitut za medicinsko genetiko odkril dva nova gena za človeške bolezni

Ljubljana, 20. septembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so ob današnjem slovenskem dnevu genetike predstavili dva pomembna strokovna dosežka kliničnega inštituta za medicinsko genetiko. Njihovi raziskovalci so namreč prvi v svetovnem merilu uspeli na novo odkriti in objaviti dva gena za človeške bolezni.