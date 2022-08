Znanstveniki na Kitajskem potrdili okužbe z novim virusom

Peking, 11. avgusta - Na Kitajskem so med koncem leta 2018 in začetkom leta 2021 odkrili 35 okužb z na novo odkritim virusom. Z virusom, imenovanim langya henipavirus (LayV), so se okužili predvsem kmetje v provincah Shangdong in Henan, ki so bili v tesnem stiku z živalmi. Dokazov o neposrednem prenosu s človeka na človeka za zdaj ni.