Register bolnikov s pljučnim rakom na Golniku pokazal izboljšave in šibke točke

Golnik, 10. junija - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik je danes predstavila desetletne podatke bolnikov, ki so bili pri njih diagnosticirani in zdravljeni zaradi raka pljuč. Podatki kažejo, da novosti pri zdravljenju raka izboljšujejo možnosti preživetja. Zelo pomemben pa bi bil presejalni program za zgodnje odkrivanje raka.