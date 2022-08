V Nemčiji prvi primer opičjih koz pri otroku

Karlsruhe, 9. avgusta - V Nemčiji so potrdili prvi primer opičjih koz pri otroku v državi, so danes sporočili z nemškega inštituta za javno zdravje Robert Koch (RKI). Pojasnili so, da se je okužila štiriletna deklica iz mesta Pforzheim na jugozahodu Nemčije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.