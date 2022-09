Proruske oblasti na vzhodu Ukrajine uslužbenca Ovseja obsodile na 13 let zapora

Moskva, 19. septembra - Proruske separatistične oblasti v vzhodni Ukrajini so uslužbenca Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) obsodile na 13 let zapora zaradi obtožb izdaje, so danes poročale ruske tiskovne agencije. Dmitrij Pavlovič Šabanov, ki so ga priprli aprila, je bil obtožen posredovanja zaupnih informacij tujim obveščevalnim službam.