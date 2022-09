Anketa Safe.si: Internet slabo vpliva na duševno dobrobit deklet

Ljubljana, 14. septembra - Pritiski, prezasedenost, manjko spanca, primerjanje z drugimi, slabo počutje so le nekateri negativni vplivi spleta, ki bolj prizadenejo dekleta kot fante. Dekleta so tudi bolj prezasedena z internetom in se na spletu bolj primerjajo z drugimi, negativne izkušnje jih tudi bolj prizadenejo, kaže anketa Safe.si o učinkih interneta na mlade.